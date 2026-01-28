Güne yüzde 0,33 artışla 13 bin 150 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 2'yi aşan artışla rekor tazeledi.

BİST 100 endeksi 13 bin 400 barajına dayandı. Endeks saat 12.09'da 13 bin 35 seviyesinde işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13 bin 106 puanla tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artış göstererek 13 bin 150 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.