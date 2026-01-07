İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı şikayetler doğrultusunda başlatılan incelemelerde, sosyal medya hesapları üzerinden bir şirkete ait bilgiler kullanılarak piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
Yürütülen çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.