Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi ortaya koyacağını belirterek, Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.