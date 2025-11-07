Bilişim ve bankacılık hisselerinin önderlik ettiği yükselişle BIST 100 günü yüzde 0.94 yükselişle 11.073 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinin aracı kurumların 15 bin puan seviyesindeki 12 aylık beklentilerine göre yüzde 39 oranında artış potansiyeli taşıdığını vurgulayan Garanti BBVA Yatırım, hisse senetlerindeki en güçlü aylık performansların kasımda görüldüğünü paylaştı. 2010 ile 2025 yılları arasında endeksin aylık performansının incelendiği raporda, “Kasım ayında BIST başkadır” değerlendirmesi yapıldı.

%26 NEGATİF AYRIŞTI

Manşet endeks son 7 yılın kasım aylarında yatırımcısına kazandırırken, 2010’dan bu yana yılın sondan bir önceki ayında ortalama yüzde 4.62 oranında değerlendi. Kasımdan sonra borsanın en güçlü olduğu ay ortalama yüzde 3.77’lik yükselişle ile temmuz oldu. Borsanın en zayıf olduğu aylar ise 2010’dan bu yana ortalama yüzde 0.85 kaybettiren mayıs ve yüzde 0.57 oranında düşüş görülen şubat oldu.

Bu yıl ise borsa 10 ayın 5’ini yükselişle kapattı. Endeksin en güçlü performansı haziranda, en zayıf ayı ise nisanda görüldü.

BIST 100 endeksi, ekim ayını 10.971 puandan tamamlamıştı. Garanti Yatırım, MSCI Türkiye endeksinin, bu yıl gelişmekte olan ülkelerden yüzde 26 oranında negatif ayrıştığına dikkat çekti.

YABANCI YATIRIMCIDAN SINIRLI ALIM

Yurt dışında yerleşik kişiler 31 Ekim’de biten haftada 242.8 milyon dolarlık hisse, 486.5 milyon dolarlık tahvil aldı. Yılbaşından bu yana yabancılar 1.5 milyar dolarlık hisse, 1 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı.