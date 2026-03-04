Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 12.916,67 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,09 değer kaybederek 12.933,40 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,73 puan ve yüzde 0,13 azalışla 12.916,67 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin endişelerle negatif seyrederken, gözler jeopolitik gelişmeler ve yoğun makroekonomik veri akışına çevrildi.

Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticareti etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılar küresel risk algısını artırırken, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması sonrası enerji tedarikine yönelik endişeler derinleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin, finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını duyurdu.

Piyasalarda, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da karmaşık hale getirebileceğine dair endişeler öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.