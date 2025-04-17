Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 9.276,21 puandan başladı.

DÜN DEĞER KAYBETTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.266,09 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,12 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.276,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.