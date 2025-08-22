Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyeleri gördü.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.