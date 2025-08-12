Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,25 puan ve yüzde 0,87 azalışla 10.942,08 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 3,28 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizlikler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu. Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar dolar açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.