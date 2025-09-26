Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,27 puan ve yüzde 1,04 azalışla 11.259,28 puana düştü. Toplam işlem hacmi 55,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1 ile sigorta, en çok düşen yüzde 2,74 ile metal ana sanayisi oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.050 puanın destek, 11.350 ve 10.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.