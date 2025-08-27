Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,43 puan ve yüzde 0,67 azalışla 11.452,38 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 62,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 2,68 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,76 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 11.565,02 puanı gördükten sonra, genel kar satışlarıyla değer kaybederek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler günün geri kalanında Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek, 11.550 ve 11.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.