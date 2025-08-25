Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,36 puan ve yüzde 0,85 artışla 11.468,69 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 75 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,39 ile bilişim, en çok düşen yüzde 1,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.519,64 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen satışlarla karını törpüleyerek günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.