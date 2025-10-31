Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 132,51 puan ve yüzde 1,22 artışla 10.969,81 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 68,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 2,48 ile bankacılık olurken, en çok değer kaybeden yüzde 2,17 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ve bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları etkili olurken, BIST 100 endeksi en düşük 10.816,89 seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı 6 milyar 903 milyon dolara yükselirken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,6 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 11.150 puanın direnç, 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek olduğunu ifade etti.