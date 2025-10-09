Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,81 puan ve yüzde 0,35 artışla 10.794,08 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 2,09 ile madencilik, en çok düşen yüzde 6,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentileri desteklemesi ve azalan jeopolitik endişeler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı. BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.