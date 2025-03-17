Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,41 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.869,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,78 ile madencilik oldu.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.