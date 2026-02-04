İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde manipülatif işlemler yapıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı şekilde sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yanıltarak piyasayı etkiledikleri tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin değerinin üzerinde fiyatlanan hisseleri en yüksek seviyeden satarak yatırımcıları zarara uğrattıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

