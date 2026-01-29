Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puandan başladı. Gün içinde yükselişler yaşayarak öğlen seansında 13 bin 697 puana yükselerek rekor tazeledi.

BANKALAR COŞTU

Dünden bu yana rekor üstüne rekor tazeleyen bankacılık endeksi bugün bir rekor daha kırdı. Bankacılık endeksi öğlen seansında 14.27'de 19 bin 427 puanda bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,6, sanayi endeksi yüzde 0,6, mali endeks yüzde 2, hizmetler endeksi yüzde 1 artış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,06, holding endeksi ise yüzde 1,48 değerlendi.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en fazla düşen ise yüzde 0,9 ile taş toprak endeksi oldu.

Önceki kapanışa oranla, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken, 31'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.