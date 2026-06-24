Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, 23 Haziran 2026 tarihinde alınan kararlar kapsamında 3 hisse senedinde 1 ay süreyle tedbir uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, yatırımcıları korumak ve piyasadaki volatiliteyi dengelemek için belirlenen hisselerdeki kısıtlamalar 24 Haziran 2026 seans başından itibaren devreye alınacak.

TEDBİR KARARI ALINAN HİSSELER VE DETAYLAR

Alınan kararlar sonucunda kısıtlama getirilen şirketler ve tedbir türleri şu şekildedir:

Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS): 24 Haziran 2026 tarihinden 23 Temmuz 2026 tarihine kadar paylar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS): 24 Haziran 2026 tarihinden 23 Temmuz 2026 tarihine kadar paylarda açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC): 24 Haziran 2026 tarihinden 23 Temmuz 2026 tarihine kadar ilgili hissede brüt takas uygulaması geçerli olacak. Söz konusu paylarda daha önce tanımlanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri de bu süre boyunca devam edecek.

Yatırımcıların, Borsa İstanbul tarafından alınan bu kararları dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.