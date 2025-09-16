İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖZALTINDKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

T24'ün haberine göre suça yönelik eylemleri olduğu öne sürülen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alındı.

Dosya şüphelisi sıfatıyla gözaltına alınan Ömer Özbay’ın, AKP içinde tanınan isimlerden olduğu ileri sürüldü. Özbay’ın bu konumu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını Başbakan olduğu dönemde kaleme alan isim olması dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'IN KİTABINI YAZDI

Özbay’ın, 2010'da Hüseyin Besli ile kaleme aldığı “Bir Liderin Doğuşu; R. Tayyip Erdoğan” adlı biyografi, Meydan Yayınevi tarafından basılmıştı. Kitapta, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yaşamı, gençlik yıllarından başlayarak Başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar geçen süreç aktarılıyordu.