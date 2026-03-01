Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte gözler yurt içi piyasalara çevrildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eşgüdümlü saldırılarının ardından risk iştahı zayıflarken, piyasaların haftaya sert fiyat hareketleriyle başlaması bekleniyor. Bu çerçevede Borsa İstanbul yönetiminin yarın sabah bir toplantı yaparak işlemlere geçici olarak ara verilmesini değerlendireceği öne sürüldü.

Piyasada konuşulanlara göre, aşırı oynaklık ihtimaline karşı borsanın geçici süreyle kapatılması seçeneği masada bulunuyor. Daha önce benzer olağanüstü gelişmelerde Borsa İstanbul’un işlemlere ara verdiği hatırlatılırken, bu adımın piyasaya etkileri tartışma konusu oldu.

Uzmanlar, borsanın kapatılmasının özellikle long (uzun) pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından önemli riskler barındırdığına dikkat çekiyor. İşlemlere ara verilmesinin kısa vadede sert satışları sınırlayabileceği ancak aynı zamanda paniği daha da artırabileceği belirtiliyor. Piyasanın doğal fiyatlama mekanizmasına müdahalenin, yeniden açılışta daha sert hareketlere zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yatırımcılar yarın sabah yapılması beklenen toplantıdan çıkacak karara odaklandı. Piyasalarda belirsizlik sürerken, temkinli ve risk yönetimine dayalı pozisyonlanmanın önemi bir kez daha gündeme geldi.