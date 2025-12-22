Borsa İstanbul’da 2025 yılının sonuna yaklaşılırken tablo yatırımcı açısından zayıf kaldı. BİST100 endeksi yıl başına göre TL bazında yükselse de, beklenen yüzde 30,7’lik yıl sonu enflasyonu dikkate alındığında reel kayıp ortaya çıktı. Aynı dönemde borsadaki yatırımcı sayısında da belirgin bir düşüş yaşandı.

Yılın son 7,5 işlem gününe girilirken BİST100 endeksi 11 bin puanın hafif üzerinde seyrediyor. Endeks yıl başından bu yana TL bazında yüzde 15,37 yükseldi. Ancak bu artış, yıl sonu için beklenen yüzde 30,7’lik enflasyon karşısında yatırımcıya yaklaşık yüzde 11,7 oranında reel kayıp anlamına geliyor. Dolar bazında bakıldığında ise BİST100 endeksi yüzde 4,63 gerilemiş durumda.

410 BİN YATIRIMCI BORSADAN KAÇTI

Ekonomim'den Şenem Turhan'ın aktardığına göre borsada beklenen ivme yakalanamazken, yatırımcı sayısı da azaldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2024 sonunda 6,88 milyon olan hisse senedi yatırımcı sayısı, bugün itibarıyla 6,47 milyona geriledi. Böylece bir yılda yaklaşık 410 bin yatırımcı borsadan çıktı.

İMAMOĞLU SORUŞTURMASI SÜRECİN BAŞLANGICI OLDU

Piyasalardaki seyrin bozulmasında mart ayındaki siyasi gelişmeler etkili oldu. Yılın ilk aylarında faiz indirimleriyle birlikte endekslerde yükseliş görülürken, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun başlamasıyla borsada satışlar hızlandı. Bu süreçte yabancı yatırımcı piyasadan ilk çıkan kesim oldu.

HALKA ARZLAR BEKLENEN ETKİYİ GÖSTERMEDİ

Yılın son aylarında yabancı ilgisinde sınırlı toparlanma ve yeniden başlayan halka arzlar endekslerde kısmi hareketlilik yarattı. Ancak genel tabloyu değiştirmeye yetmedi. 33 borsa endeksinden 21’i yatırımcısına reel kayıp yaşattı. Bankacılık, sanayi, ulaştırma, bilişim ve ticaret endeksleri de enflasyona yenilen başlıca alanlar arasında yer aldı.

SINIRLI HİSSELER YÜKSELDİ

Buna karşılık bazı endeksler ve tekil hisseler güçlü performans sergiledi. Aracı kurumlar, teknoloji ve madencilik endeksleri öne çıkarken, bu yükselişler daha çok sınırlı sayıdaki hisseden kaynaklandı. Bu nedenle her yatırımcı bu getirilerden faydalanamadı.

Borsanın aksine, hisse senedi dışındaki yatırım araçları daha güçlü bir tablo sundu. Altın fiyatları yıl içinde yüzde 100’e yakın yükselerek yatırımcısına reel kazanç sağladı. Yatırım fonlarının büyük bölümü de enflasyonu geride bıraktı. Döviz kurları ise yıl genelinde enflasyonun altında kaldı ve reel getiri sunamadı.

Yeni yıla girilirken beklentiler temkinli iyimserlik içeriyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi ve yabancı sermayenin yeniden TL varlıklara yönelmesi halinde borsada sınırlı bir toparlanma öngörülüyor. Ancak 2025, genel görünüm itibarıyla Borsa İstanbul için yatırımcısını tatmin etmeyen bir yıl olarak kayıtlara geçti.