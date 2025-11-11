İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP hakkında kapatma davası talebinin de bulunması üzerine Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı. BIST 100 endeksi siyasi haberlerle birlikte sert düşüşler gördü. Güne 10.810,62 puandan başlayan BIST 100 endeksi saat 15.30'da yüzde 3,89 düşüşle 10.390 puana kadar geriledi.

SINIRLI TOPARLADI

Borsa İstanbul sert düşüşler yaşadıktan sonra yeniden toparlandı. Saat 15.57'de 10 bin 630 puana tekrar yükseldi.

Bankacılık endeksinde de düşüşler görüldü. İddianameden önce 14 bin 651 puanda olan bankacılık endeksi, yaşanan gelişmeler sonrasında yüzde 2'den fazla düşüş yaşayarak saat 15.30'da 14 bin 341 puana geriledi.

BORSA İSTANBUL'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Borsa İstanbul, pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruda, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans boyunca “yukarı adım kuralı”nın geçerli olacağı belirtildi. Buna göre yatırımcılar, açığa satış işlemlerini yalnızca son gerçekleşen fiyattan daha yüksek bir seviyeden yapabilecek.

EKREM İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL HAPİS İSTEMİ

19 Mart'ta başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonu hakkındaki iddianameyi 237 gün sonra tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 bölümden oluşan iddianamede '1 numaralı şüpheli' olarak belirttiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis talep etti.

CHP İÇİN KAPATMA DAVASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, ayrıca hazırlanan iddianame kapsamında Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında kapatma davası açılması yönünde bildirimde bulundu.