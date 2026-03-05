Orta Doğu’nun savaş alanına dönmesiyle BIST 100 endeksi 13 bin puan seviyesinde tutunmaya çalışırken bazı hisselerde görülen hızlı yükseliş ve düşüşlerle borsa adeta oyun alanına döndü.

Kiler Holding’in hisseleri 1 ayda yüzde 65 gerilerken, aynı dönemde Destek Faktoring’in payların da yüzde 82 yükseldi. MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, bu hisselerde görülen fiyat hareketlerini ‘şüpheli’ olarak nitelendirdi.

AKP’nin eski milletvekili Vahit Kiler’in yönetim kurulunda olduğu Kiler Holding’in piyasa değeri bu yılın başında 1 trilyon TL’yi aşmıştı. Bir yılda yüzde 2 bine dayanan yükselişin ardından bir anda borsanın en değerli şirketlerinden birine dönüşen Kiler Holding hisseleri, son dönemde ise sert düşüşlerle gündemde. Şirketin hisseleri 5 günde yüzde 34, son 1 ayda ise yüzde 65 gerilerken, ocak başında 1 trilyon liranın üzerinde olan piyasa değeri ise 400 milyar liranın altına indi.

1 YILDA 28 KATLIK ARTIŞ

2025’in ocak ayında halka arz olan Destek Faktoring’in piyasa değeri ise kısa sürede 500 milyar liraya ulaştı. Faktoring şirketi; Aselsan, Garanti Bankası ve Enka İnşaat’tan sonra BIST 100’deki en değerli şirket konumunda. Şirketin hisselerinin son 5 günde yüzde 20, yılbaşından bu yana yüzde 187, halka arzdan bu yana yüzde 2 bin 734 yükselmesi soru işaretlerini doğurdu.

Kiler Holding ve Destek Faktoring hisselerinde yaşanan fiyat hareketlerini birkaç yıl önce Sasa’nın paylarında yaşananlara benzeten Ramazan Başak, “Milyonlarca yatırımcının ciddi biçimde mağdur edildiği, piyasaların kumarhanelere benzetilmesine yol açan bu şüpheli işlemlerle ilgili bir soruşturma ve yaptırımlar var mı? Maalesef yok” eleştirisini yaptı.

Ramazan Başak

‘Bakanlığı acilen göreve davet ediyorum’

Ekonomi yönetiminin Kasım 2025’te yaptığı açıklamada sermaye piyasalarında manipülasyon yapanlara sert cezalar verileceğini söylediğini hatırlatan MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, “Bu anormal hareketlerde ciddi bir biçimde kara para ve aklama faaliyetlerinin olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle piyasa dolandırıcılıklarını biliyoruz dediğinden bu yana dört ay geçen ancak somut bir adım atmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı acilen göreve davet ediyorum” iddiasında bulundu.