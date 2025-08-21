Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi tarihi zirvesini gördü. Dünü 10 bin 932 puan ile 11 bin 160 puan aralığına geçiren Borsa İstanbul, dünü 11 bin 133 puandan tamamladı. BİST 100 endeksi bugün sert yükselişler sergileyerek 11 bin 259 puana çıkarak 13 ay sonra yeni tarihi zirvesini gördü.

Borsa en son 2024 Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselerek rekor tazelemişti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Fed Başkanı Powel'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın faiz politikasına yönelik açıklamaları piyasalar üzerinde etkili olabilir.