Piyasaların dört gözle beklediği politika faizi kararını bugün açıklayacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, sadece mevduat değil, kredi, kredi kartı gibi faiz oranları üzerinde de etkili olan politika faizi düşen enflasyonla beraber gerileme trendini sürdürmesi öngörülüyor.

Merkez Bankası son faiz toplantısında politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmüştü. Bugün açıklanacak faiz kararı için de tahminler indirimin devam edeceği yönünde.

ForInvest Haber anketine katılan 24 ekonomistin 18'i gösterge faizin 200 baz puan indirileceğini öngördü. 4 ekonomist haftalık repo faizinde 250 baz puan indirim beklerken, ekonomistlerden 2'si ise faizin 300 baz puan indirileceği görüşünü savundu.

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.