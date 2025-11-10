Borsa İstanbul, Yıldız Pazarı'nda işlem gören üç şirketin ticaret unvanlarında yapılan değişikliklerden dolayı bülten adları ve işlem kodlarında güncelleme yapıldığını duyurdu. Söz konusu açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimle kamuoyuna iletildi.

Şİ RKETLER İ N İŞ LEM KODLARI DE ĞİŞ ECEK

KAP verilerine göre, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. unvanını 'TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.' olarak değiştirdi.

Şirket, borsa bülteninde artık 'TR Anadolu Metal Madencilik' adıyla yer alacak. Mevcut işlem kodu KOZAA, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren TRMET olarak güncellenecek.

Benzer şekilde, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. de unvanını 'TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.' olarak yeniledi. Şirketin bülten adı 'TR Doğal Enerji', işlem kodu ise 24 Kasım'dan itibaren TRENJ olarak değişecek.

Grubun bir diğer şirketi olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ise adını 'Türk Altın İşletmeleri A.Ş.' olarak belirlendi. Şirket bugünden itibaren borsa bülteninde 'Türk Altın İşletmeleri' adıyla yer alacak. 24 Kasım 2025 itibarıyla işlem kodu KOZAL'dan TRALT'a dönüşecek.