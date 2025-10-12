Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istemesi yatırımcılara bir kez daha siyasi riskin varlığını hatırlatırken, Borsa İstanbul’dan (BIST) ümidini kesenler ABD’nin borsa endekslerine yöneliyor. Hanehalkının yurt dışındaki hisse yatırımları yılın ikinci çeyreğinde rekor seviye ulaştı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikası ve savaşlara rağmen yatırımcısına bu yıl çift haneli getiriler sunmayı başardı. Cuma günkü sert kayıplara rağmen bu yıl; ABD’nin S&P 500 endeksi yüzde 11, Nasdaq endeksi yüzde 15, Alman DAX endeksi de yüzde 21 oranında kazandırdı.

‘BIST BAKAKALDI’

Borsa İstanbul ise yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 9 kaybettirdi. Bu tabloya dikkat çeken İş Yatırım, günlük bülteninde Borsa İstanbul’un, küresel piyasalardaki yükselişe ‘bakakaldığını’ paylaştı. Siyasi operasyonlar ve yüksek faiz nedeniyle Borsa İstanbul zorlanırken, yerli yatırımcılar küresel hisse senetlerine yöneldi. Merkez Bankası’nın verisine göre yılın ikinci çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin, yurt dışındaki hisse yatırımları 2.2 milyar dolara ulaştı. ABD borsaları ise vatandaşın ilk tercihi oldu. 2.2 milyar dolarlık yurt dışı hisse yatırımının, yaklaşık 2 milyar doları ABD’ye yapıldı.

Hanehalkının küresel hisse yatırımı da bu yıl dolar bazında yüzde 26 artışla 1.7 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, BIST’teki yükselişin faiz indirimleri, siyasi süreçler, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaretteki trendlere bağlı olduğunu belirtti.

BIST 100’ün kaderi siyasi tansiyona bağlı

Piyasa, siyasi baskı azalırsa Borsa İstanbul’da yönün yukarıya çevrileceğini düşünüyor. “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yükselen siyasi tansiyonun, ekonomiye ve borsaya etkisi ağır oldu” diyen Cemal Demirtaş, “24 Ekim’de CHP Kurultayı ile ilgili davadan çıkacak sonuçlar, piyasa tarafından yakından izlenecek. Siyasi tansiyon yükselmediği takdirde, yatırımcılar yeniden ekonomiye odaklanacaktır” dedi. Borsanın ‘oldukça ucuz’ olduğunu vurgulayan Demirtaş, BIST 100 endeksinin yılı 12.500-13.000 puan aralığında kapatmasını bekliyor. BIST, cuma gününü 10.720 puandan kapatmıştı.