Yurt içinde yıl başında pay piyasalarında görülen pozitif ivmelenme şubat ayında da devam ediyor. Yıla 11.261,52 puandan başlayan BIST 100 endeksi, ocak ayını 13.838,29 puandan tamamlayarak yatırımcısına yüzde 22,9 getiri sağladı. Endeks, bu yükselişle 1997'den bu yana en iyi ocak ayı performansını sergiledi.

Alıcı seyrini şubat ayında da devam ettiren endeks, bugün, bankacılık sektörü öncülüğünde ve genele yayılan alımların etkisiyle 14.078,18 puanı görerek rekor kırdı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNİRİMİ İHTİMALİ BANKACILIK SEKTÖRÜNE YARADI

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yabancı katılımının yavaş yavaş oluştuğunu belirterek, "Faiz indirim sürecinin yerli yatırımcıyı motive ettiğini, mevduattan çıkıp hisse senedine yönelmeler anlamında görüyoruz." dedi.

Endeksin yabancı katılımının olmaması dolayısıyla baskı altında bir yıl geçirdiğini ifade eden Şengül, "Değerlemeler oldukça ucuzlamasına rağmen yurt içi yatırımcılar ve yurt dışı yatırımcılar tarafında da yeterli talep görmemiştik." diye konuştu.

Şengül, Merkez Bankasının iyimser tonda yaklaşımının ve enflasyona mücadelede kararlılığını gösterecek şekilde bu sene için enflasyon ara hedefini yüzde 16'da sabit tutmasının da görünümde etkili olduğunu söyledi.

Merkez bankasının faiz indirim adımlarını düşürmesi ihtimalinin bankacılık sektörü için olumlu yorumlandığını ifade eden Şengül, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası bugünkü toplantısında faizleri çok hızlı indirmeyeceğinin sinyalini verdi. 100 baz puanlık adımların daha da yükselmesi için henüz uygun zaman oluşmadığı sinyali verdi. Bu tabii bankacılık sektörü için olumlu. Bu durum kredi faizlerinin yukarıda kalacak olmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da bankacılık sektöründe öncelikle bugüne özel bir hareket gördük."

Şengül, genel olarak enflasyonla mücadelenin devam ediyor olması, gelecek dönemde faiz indirimlerinin devam edecek olması, yabancı katılımının sürmesi ve merkez bankası rezervlerinin kuvvetlenmeye devam edecek olmasının şirketlere ve piyasalara olumlu yansıyacak unsurlar olduğunu söyledi.

Endekste 14.000 puan seviyesiyle bu unsurların fiyatlandığına dikkati çeken Şengül, "Piyasalar, buraya kadar çok hızlı bir ralliyle geldi, önümüzdeki dönemde aracı kurumların tahminleri 15.000-16.000'ler söyleniyor. Daha yolu var ama yine de bu seyir önemli bir hareket."dedi.

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu İsmet Demirkol da Merkez Bankasının, Enflasyon Raporu toplantısındaki tahminlerindeki revizyonların Bankanın mart ayında faiz indirimlerini pas geçme ihtimalini artırdığını belirtti.

Sıkı para politikasının devamında TL'nin de değerli hale geleceğinden kur riskinin azalmasından dolayı borsada yükseliş eğiliminin devam ettiğini vurgulayan Demirkol, Merkez Bankasının dezenflasyon sürecine katkıda bulunmak için gerekli adımları atacağına yönelik güçlü öngörülerin piyasaya güven verdiğini söyledi.