Siyasi belirsizliklerin gölgesinden çıkan Borsa İstanbul haftaya güçlü başlayıp kayıpları telafi yolunda ilerlerken, gayrimenkul sertifikasıyla halka arz edilen Damla Kent projesi bu ralliye eşlik edemedi, yatırımcının kayıpları arttı. 22-25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD seyahati ve bir dizi anlaşma yapabileceği beklen- tilerinin de etkisi ile BIST 100 endeksi günü yüzde 1.54 yükselişle 11.468 puandan tamamladı.

CHP’de kayyum tartışmalarını sona erdiren ve olağanüstü kurultay yolunu açan yargı kararlarının ardından hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8.89 değer kazandı. Ancak gayrimenkul sertifikasıyla halka arz edilen Damla Kent projesi borsadaki toparlanmadan payını alamadı. Şirket hisseleri aynı hafta sadece yüzde 0.34 artışla neredeyse yatay seyretti. 14 Ağustos’ta 7.59 TL’den halka arz edilen Damla Kent hisseleri yüzde 21.45 değer kaybederek 5.97 TL’ye kadar geriledi. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığından bu yana 767 bin Damla Kent yatırımcısının zararı toplam 4 milyar 513 milyon TL’ye ulaştı.

FARKI KAPATMAK ZOR

Öte yanda İş Yatırım analistlerinin yayımladığı günlük notta, dünya borsalarındaki yükselişe karşın geride kalan Türkiye hisselerinin geleceği değerlendirildi. Raporda, “MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 25 yükselirken, Borsa İstanbul’un getirisi yüzde 1’in biraz üzerine çıktı. Bu farkı kapatmak zor görünüyor ancak azaltmak mümkün” ifadeleri yer aldı. Notta ayrıca, CHP’nin olağanüstü kurultayını tamamlamasının kayyum riskini zayıflatacağı, bunun da Borsa İstanbul için kısa vadede bir katalizör etkisi yaratabileceği vurgulandı.