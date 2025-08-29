SPK’nın 2025-46 sayılı bültenine göre, Dof Robotik Sanayi AŞ’nin 1 TL nominal bedelli paylarının 45 TL sabit fiyatla halka arz edileceği açıklandı. Böylece yaklaşık altı aydır beklenen halka arz süreci yeniden başlamış oldu.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

Kurul, ayrıca sermaye piyasalarına yönelik bazı yeni faaliyet izinleri verdi.

– 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli Alt Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin kuruluşuna izin çıktı.

– MT Portföy Yönetimi AŞ’nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu için kuruluş izni verildi.

– Eliptik Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni onaylandı; portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilirken şirketin unvanı BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirildi.

– Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ’nin, paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen platformlar listesine eklenmesi kararlaştırıldı.