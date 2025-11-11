Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,24 düşüşle 10.789,03 puandan kapattı. Gün içinde 20 farklı hisseye ilişkin aracı kurum raporları yatırımcılarla paylaşılırken, fiyat tahminleri hisse bazında önemli farklılıklar gösterdi.

ARACI KURUMLARDAN HİSSE BAZINDA YENİ HEDEF FİYATLAR

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGHOL) için GCM Yatırım 36,82 TL, Gedik Yatırım ise 33,81 TL hedef fiyat açıkladı. Hedef fiyat ortalaması 35,32 TL olarak hesaplandı.

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) için GCM Yatırım 112,96 TL, Deniz Yatırım 124,00 TL hedef fiyat belirledi. Ortalaması 118,48 TL oldu.

Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. (AZTEK) için Deniz Yatırım 69,30 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi verdi.

Biotrend Enerji A.Ş. (BIOEN) için Halk Yatırım 23,80 TL hedef fiyatla “Tut” tavsiyesinde bulundu.

Borusan Mannesmann (BORSK) için Marbaş Menkul Değerler 36,14 TL hedef fiyatla “Al” tavsiyesi verdi.

Emlak Konut GYO (EKGYO) için altı kurumun değerlendirmesi sonucunda hedef fiyat ortalaması 29,15 TL olarak belirlendi.

Enka İnşaat (ENKAI) için altı farklı kurumdan gelen tahminlerin ortalaması 104,23 TL oldu.

Halkbank (HALKB) için dört kurumun hedef fiyat ortalaması 37,54 TL olarak hesaplandı.

Hitit Bilgisayar (HTTBT) için Deniz Yatırım 73,50 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi paylaştı.

İş Yatırım Ortaklığı (ISMEN) için Deniz Yatırım 64,40 TL hedef fiyatla “Al” önerisinde bulundu.

Koç Holding (KCHOL) için Deniz Yatırım 304 TL hedef fiyat belirledi.

Kardemir (D) (KRDMD) için Şeker Yatırım 30,35 TL hedef fiyatla “Tut” tavsiyesi verdi.

Pegasus (PGSUS) için yedi farklı kurumdan gelen tahminlerin ortalaması 353,60 TL olarak açıklandı.

Şişecam (SISE) için yedi kurumun hedef fiyat ortalaması 54,15 TL oldu.

Sinpaş GYO (SNGYO) için Marbaş Menkul Değerler 10,51 TL hedef fiyatla “Al” tavsiyesi verdi.

Türk Hava Yolları (THYAO) için İnfo Yatırım 495 TL hedef fiyat belirledi.

Torunlar GYO (TRGYO) için dört kurumun ortalama hedef fiyatı 102,29 TL olarak hesaplandı.

Ülker (ULKER) için dört kurumun ortalama hedef fiyatı 191,03 TL seviyesinde belirlendi.

Ünlü Yatırım Holding (UNLU) için Yapı Kredi Yatırım 19 TL hedef fiyat ve “Tut” tavsiyesi paylaştı.

Yataş (YATAS) için Deniz Yatırım 52,40 TL hedef fiyat vererek “Al” tavsiyesi sundu.

GENEL GÖRÜNÜM OLUMLU

Analistler, hedef fiyatların büyük bölümünde yukarı yönlü potansiyel bulunduğuna dikkat çekti. Raporlarda, güçlü bilançoya sahip şirketlerin önümüzdeki dönemde endeksin üzerinde performans sergileyebileceği değerlendirmesi yapıldı.