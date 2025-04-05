Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta, yurt içindeki siyasi gelişmelere ve yurt dışındaki ekonomik faktörlere odaklanarak işlemlerini sürdürdü. Bayram tatili nedeniyle piyasaların iki gün kapalı olması, haftanın genelinde izlenen sakin seyrin bir nedeni olarak gösterilebilir. Ayrıca, küresel çapta Donald Trump’ın gümrük vergilerine dair açıklamaları ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların odağını etkiledi.

BIST 100 ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta, BIST 100 Endeksi, yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışmasına rağmen yüzde 2,90 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 1,72, sanayi endeksi ise yüzde 2,47 oranında düşüş yaşadı.

SEKTÖR ENDEKLERİNDE DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞ

Sektör endekslerinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Haftalık bazda en çok değer kaybeden sektör, yüzde 7,09 ile iletişim olurken, en fazla değer kazanan sektör ise yüzde 3,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Bu da yatırımcıların özellikle menkul kıymet ve yatırım ortaklıklarına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN VE KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 Endeksi’ne dahil hisseler arasında en çok değer kazanan hisse, yüzde 14,99 oranında artış gösteren Işıklar Enerji (IEYHO) oldu. Onu, yüzde 11,58’lik artışla Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 11,21 ile Katılım Evim (KTLEV) izledi.

Öte yandan, haftanın en çok değer kaybeden hisseleri sırasıyla yüzde 13,13’lük düşüşle Tekfen Holding (TKFEN), yüzde 11,22’lik kayıpla Çimsa (CIMSA) ve yüzde 8,73’lük gerilemeyle Kardemir (KRDMD) oldu.

YATIRIMCILARIN TERCİH ETTİĞİ HİSSELER

Geçtiğimiz hafta boyunca en fazla işlem yapılan hisseler, toplam işlem hacminin büyük kısmını oluşturdu. En yüksek işlem hacmi, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde gerçekleşti ve 18 milyar 511 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaştı. Bunu sırasıyla, 17 milyar 329 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve 16 milyar 480 milyon TL ile Akbank (AKBNK) izledi.

PİYASA DEĞERİ DEĞİŞİMLERİ

BIST 100 Endeksi’nin toplam piyasa değeri, geçen haftaya göre sınırlı bir düşüş göstererek 8 trilyon 564 milyar TL seviyesine geriledi. Endekse dahil hisseler arasında piyasa değeri en yüksek olan şirket, 535 milyar 344 milyon TL ile Aselsan (ASELS) oldu. Garanti BBVA 465 milyar 360 milyon TL, Türk Hava Yolları (THYAO) ise 420 milyar 555 milyon TL piyasa değeri ile ilk üçte yer aldı.