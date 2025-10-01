Güne satıcılı seyirle başlayan ve öğlen seansında da bu seyrini sürdüren BIST 100 endeksi akşam seansında doğru yükselişe geçti.
BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 2'nin üzerinde olurken, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 4'ü aştı.
Güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başlayan BIST 100 endeksi akşam seansına doğru 16.59'da 11.259 puana kadar yükseldi.
BANKACILIK ENDEKSİ SERT YÜKSELDİ
Borsa İstanbul'da yükseliş, bankacılık endeksinde yükselişi meydana getirdi. Bugün akşam seansına doğru 16.59'da bankacılık endeksi 16 bin 166 puana kadar sert yükseliş kaydetti.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.