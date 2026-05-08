Borsa İstanbul'da nisan ayında rekor seviyeler görülürken, pay piyasalarında görülen pozitif hava spor hisselerine de yansıdı. Borsada işlem gören spor endeksi söz konusu ayda yüzde 14,3 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, geçen ay yatırımcısını sevindirirken, hisseleri en fazla değer kazanan kulüp yüzde 21,2 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Fenerbahçe'yi yüzde 14,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 11,4 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, yüzde 7,6 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği takip etti.

Fenerbahçe'nin haziran ayında seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurması hisselerindeki yükselişte etkili oldu. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, kulüpte seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'ın hisseleri de borsada başarılı bir performans sergiliyor. Beşiktaş'ta ise geçen ay sponsorluk anlaşmaları öne çıktı. Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Diğer taraftan Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için Beko ile süren anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüp, dijital kod satış platformu Dijipin'in siyah-beyazlı e-spor takımıyla yaptığı sponsorluk anlaşmasını da yeniledi.

Bu sezon Teknik Direktör Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

"YILBAŞINDAN BERİ EN FAZLA BEŞİKTAŞ KAZANDIRDI"

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise farklı bir tablonun ortaya çıktığı görüldü. Yatırımcısına bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 1,8 ile Beşiktaş oldu. Galatasaray da yüzde 0,9 kazandırdı.

Bu dönemde, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 7,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,2 değer kaybetti.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe nisan ayını 19 milyar 625 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 15 milyar 795 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 425 milyon lirayla Trabzonspor, 7 milyar 245 milyon 184 bin 875 lirayla Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2025, Mart 2026 ve Nisan 2026 kapanış fiyatı, değişimi, 2025 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: