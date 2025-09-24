Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma ve artan siyasi riskler, Borsa İstanbul’da ralli umutlarını hızla söndürdü. Gün boyu süren satışlarla BIST 100 endeksi yüzde 1.19 değer kaybederek 11.332 puandan kapanırken, bankacılık ve holding endeksleri sert düşüş yaşadı. Bankacılık endeksi yüzde 2.22, holding endeksi yüzde 1.26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3.33 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden yüzde 4.38 ile finansal kiralama faktoring oldu. Dolar 41.50 liradan, Euro 48.88 liradan günü tamamladı.

‘RALLİ HARAM’

Ekonomik göstergeler bir yana, piyasalar hâlâ siyasi gelişmelerin etkisinden kurtulamadı. Ekonomist Atilla Yeşilada da piyasalardaki iyimserliğin bu operasyonla dağıldığını vurguladı.

“Bu ülkeye rahat, bu piyasalara ralli haram” diyen Yeşilada, “Anlaşılan İmamoğlu’ndan sonra sıra Mansur Yavaş’a geliyor. Bu operasyon piyasalarda Trump-Erdoğan zirvesi ve CHP’nin kurultay davasında beraat edeceği beklentisiyle oluşan iyimserliği dağıtacak” dedi. Bu arada ekonomi yönetimi uluslararası piyasalardaki yatırımcı turlarına devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün Amerikalı doğrudan yatırımcılarla bir araya geldi.

Ekonomi için çok fazla siyasi risk var

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, Türkiye ekonomisinin yaklaşık 90 milyar dolarlık (Yerli ve yabancı) sıcak para taşıdığını belirterek, “Ekonomi için çok fazla siyasi risk oluşuyor. Tam bitti derken yenisi çıkıyor” dedi. Cibre, söz konusu sıcak paranın menkul kıymetlere yönlendirilmesi gerekirken, risk azaltmaya teşvik edildiğini vurguladı. Cibre, önümüzdeki dönemde 1 Ekim’de Meclis’in açılacağını ve 24 Ekim’e kadar siyasi risklerin piyasaları etkilemeye devam edebileceğine dikkat çekti.