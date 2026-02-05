Borsa İstanbul’da işlem gören Ege Endüstri (EGEEN) ve Jantsa (JANTS) hisselerinde “Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçu işlendiği iddiasıyla 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
“Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
Operasyon İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya’daki operasyonda Jantsa, CHP’den AKP’ye geçerek seçmeninde hayal kırıklığı yaratan Özlem Çerçioğlu’nun ailesine ait.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Çerçioğlu’nun kayınpederi Şefik Çerçioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise eşi Ercan Çerçioğlu.