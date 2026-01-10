Türkiye’de büyüyen barınma krizine karşı yeni çözümler aranırken, ‘küçük birikimlerle ev sahibi olma’ vaadiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, sertifika fiyatlarındaki sert düşüşle yatırımcıyı ağır zararla karşı karşıya bıraktı. Emlak Konut GYO tarafından Başakşehir’de geliştirilen ve 2025 Ağustos’unda gayrimenkul sertifikası modeliyle halka arz edilen projede, 7.59 TL fiyatla satılan Damla Kent sertifikaları, borsada 5.80 TL seviyelerine kadar geriledi.

ALTINI BOZDURAN KAYBETTİ

Sertifika fiyatının halka arzın yaklaşık yüzde 24 altında olması, sertifika üzerinden hesaplanan daire fiyatlarında milyonlarca liralık kayıplara yol açtı. Bu fiyat düşüşü sonucunda, yaklaşık 21.4 milyar TL’lik yatırım yapan 767 bin yatırımcının toplam zararı 5.1 milyar TL oldu. Projede sertifika adedine göre hesaplanan daire fiyatlarına bakıldığında, 1+1 dairelerde kayıp 1.1-1.5 milyon TL, 2+1 dairelerde 1.5-3 milyon TL, 3+1 dairelerde 2.5-3.6 milyon TL, 4+1 dairelerde ise kayıp 3.8 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Birçok vatandaş altınını, dövizini bozdurup ya da bankadaki birikimini çekip Damla Kent hissesi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hisse fiyatlarındaki düşüşün zarar değil fırsat olduğunu savunurken, vatandaşın birikiminin eridiği gerçeği göz ardı ediliyor. Altın bozdurup hisse alanın parasının yüzde 40, TL yatıranın yüzde 22.5 eridiği hesaplandı.

Metrekare başına kayıp 22 bin TL

Damla Kent Projesi’nde gayrimenkul sertifikalarının halka arz sonrası hızla değer kaybetmesi, konut fiyatlarını da aşağı çekti. Yapılan hesaplamalara göre sertifika fiyatlarındaki düşüş, daire bazında oluşan zararın brüt metrekareye bölünmesiyle metrekare başına kaybı 15 bin TL ile 22 bin TL aralığına taşıdı. Özellikle küçük metrekareli dairelerde metrekare başına düşen zarar daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Projedeki farklı daire tipleri birlikte değerlendirildiğinde, ortalama daire başına zarar yaklaşık 2.5 milyon TL seviyesinde hesaplanıyor.