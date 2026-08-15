Bitcoin, haftanın son işlem gününde 63 bin doların altını test etti. Daha sonra bu seviyenin üzerine çıksa da haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. ABD'den gelen ekonomik veriler, Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı beklentisini zayıflatsa da bu gelişme satış baskısını dağıtmaya yetmedi.

SEC'DEN BEKLENEN ADIM ERTELENDİ

Piyasanın odağı bu kez para politikasından çok ABD'deki kripto düzenlemelerine ilişkin belirsizlik ve kurumsal satışlar oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), tokenleştirilmiş menkul kıymetlere yönelik "inovasyon muafiyeti" planını ele alması beklenen toplantı, takvimdeki beklenmedik bir sorun nedeniyle erteledi. Söz konusu düzenlemenin kripto girişimlerinin geleneksel menkul kıymet kurallarının bazı bölümlerinden muaf tutulması açısından önemli olması bekleniyordu.

ABD'de kripto varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan Digital Asset Market Clarity Act sürecindeki gecikmeler de yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Beyaz Saray'ın düzenlemenin Kongre'deki yasa görüşmelerini zorlaştırabileceğine ilişkin endişeleri bulunurken, Wall Street'te de düzenlemenin hukuki altyapısı ve piyasa üzerindeki olası etkileri tartışılıyor. Bu belirsilik, Fed'den gelebilecek daha güvercin mesajların Bitcoin üzerindeki olumlu etkisini gölgede bıraktı.

Bitcoin üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise kurumsal satış oldu. Bitcoin'i yüksek miktarda portföyünde tutan Strategy, 1.690 Bitcoin'i 108,6 milyon dolarlık net gelir karşılığında sattığını açıkladı. Büyük ölçekli bu satış, yatırımcıların Bitcoin'e ilişkin kısa vadeli beklentilerini de baskıladı.

Kripto paralardaki satış baskısında küresel piyasalardaki risk iştahının zayıflaması da etkili oldu. Ortadoğu'daki diplomatik belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bu tablo, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde ek baskı oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüş kripto piyasasının geneline yayıldı. Ethereum haftalık bazda yaklaşık yüzde 2, XRP ise yüzde 2,6 değer kaybetti. Ancak bazı büyük altcoinler piyasadan pozitif ayrıştı. Solana haftalık bazda yüzde 1,7, BNB ise yüzde 2,3 yükseldi. En sert kayıplardan biri ise Cardano'da görüldü. ADA'nın haftalık değer kaybı yüzde 11'e yaklaştı.

Bitcoin'in yeniden 63 bin dolar seviyesine yaklaşması, bu bölgeyi piyasanın kısa vadeli odağı haline getirdi. Fed beklentilerindeki değişim Bitcoin için potansiyel destek oluştururken, SEC'in düzenleyici adımları, kurumsal satışlar ve küresel risk iştahı fiyatın yönünü belirleyecek başlıklar olarak öne çıkıyor. Piyasada şimdi kritik soru şu: Bitcoin 63 bin doların üzerinde tutunabilecek mi, yoksa satış baskısı yeni bir düşüş dalgasını mı tetikleyecek?