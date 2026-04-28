ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İran'ın çökmekte olduğunu" iddia etti.

ABD Başkanı TSİ 16:29'da "İran az önce bize “çöküş aşamasında” olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), “Hürmüz Boğazı’nı” bir an önce açmamızı istiyorlar" paylaşımını yaptı.

Trump'ın bu açıklaması ABD borsalarının açıklmasından saniyeler önce geldi.

İran tarafından ise bu açıklamaya henüz bir yanıt gelmedi. İran ordusu sözcüsü Trump'ın açıklamasından dakikalar önce “Savaşın bittiğini düşünmüyoruz; yaşananlar sadece savaş alanında geçici bir sükûnet dönemidir. Düşmanın atacağı her adım, yeni cephelerde ve yeni araçlarla sert bir yanıtla karşılanacaktır" açıklamasını yaptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI MAYINLI BİR ŞEKİLDE AÇILABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra Enerji Bakanı Chris Wright, 'Hürmüz Boğazı'daki mayınlar tamamen ortadan kaldırılmadan açılabilir' yorumunu yaptı.

Wringt, 'sadece güvenli bir koridor yeterli. Tüm mayınların temizlemek gerekli değil. Koridor güvenliğe alındıktan sonra bir yol açılabilir' dedi.

The Washington Post'un Pentagon'a dayandırdığı haberine göre savaştan sonra tüm mayınları temizlemek 6 ay sürebilir.

Wright gemilerin erken geçişinin fiyatların önünün kesebileceğini özellikle vurguladı.

ABD BORSALARO KARIŞIK BAŞLADI

Trump'ın açıklamasıyla başlayan açılışın ardından Dow Jones Sanayi Endeksi, 172,51 puanlık bir artış gösterdi.

Yüzde 0,35 oranında değer kazanan endeks, 49.340,30 puan seviyesine ulaştı.

Sanayi ve geleneksel sektör hisselerindeki direnç, Dow Jones'un yukarı yönlü hareketini destekledi.

Nasdaq Bileşik Endeksi: Açılışla birlikte 283,77 puan geriledi. Yüzde 1,14 oranında değer kaybeden endeks, 24.603,33 puana çekildi.

S&P 500 Endeksi: Geniş pazar göstergesi olan S&P 500, 37,33 puanlık bir düşüş yaşadı. Yüzde 0,52 azalarak 7.136,58 puandan işlem görmeye başladı.