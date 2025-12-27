Yapı Kredi Yatırım’ın ‘En zor yıllardan biri’, BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert’in ‘Herhangi bir analizin çalışmadığı yıl’ olarak nitelendirdiği 2025’te BIST 100 yalnızca yüzde 14 değerlenerek, yüksek enflasyon ortamında kaybettirdi.

19 Mart’ta başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediyelere yapılan operasyonla BIST 100 endeksi yüzde 8.72 gerileyerek yıl içerisindeki en sert düşüşüne imza attı.

11 GÜNDE BÜYÜK KAYIP

Eylemlerin doruk noktasına ulaştığı 21 Mart’ta endeks yüzde 7.81 düşerken, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edildiği 2 Eylül’de ise BIST 100 yüzde 3.57 oranında yatırımcısına kaybettirdi. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nın değiştiği, kayyum Gürsel Tekin’in polis eşliğinde binaya girdiği 8 Eylül’de ise borsa yüzde 2.61 geriledi. BIST 100, 3 Şubat’ta yüzde 2.3 düşerken, 14 Ekim’de yüzde 2.27 geriledi. Küresel gündem de borsayı olumsuz etkiledi.

İsrail-İran savaşının etkisiyle 13 Haziran’da BIST 100 yüzde 2.19, 9 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin ardından yüzde 2.13 geriledi. Borsanın yüzde 2 ve üzerinde gerilediği gün sayısı 11 oldu.

BIST 100’de 14-15 bin puan hedefleniyor

Borsanın yeni yıldaki performansını siyaset gündemi belirleyecek. Tacirler Yatırım, 2026’ya ilişkin raporunda “Yeni yıla, 2025’ten devralınan siyasi risk algısının devam ettiği bir atmosferle başlıyoruz. 2026’da kayıplar bir miktar telafi edilecek, BIST 100 için 12 aylık hedef yüzde 34’lük yükselişle 15 bin 200 puan” ifadelerine yer verdi. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, borsanın gelecek yıl 14.500 puana ulaşabileceğini tahmin ediyor.