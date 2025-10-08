Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın 9 ayında yüzde 12,02 değerlenirken, bu dönemde sektörlerden 17'si pozitif bir seyir sergiledi.

BIST 100 endeksi yılın 9 ayında dalgalı bir seyir izledi. Yeni yıla yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ocak ayını pozitif bölgede kapattı. Tüm dünya borsalarını etkileyen ABD'nin tarife söylemleriyle düşüşe geçen endeks şubat, nisan ve mayısta düşüş gösterdi.

ABD yönetiminin uyguladığı "karşılıklılık esaslı" tarifelere ilişkin belirsizliklerin azalması ve yurt içinde faiz indirim sürecine dair beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçen endeks, haziran, temmuz ve ağustosu artıda tamamlarken, ağustos ayında 11 bin 605 ile rekor tazeledi. Endeks eylülde ise değer kaybı yaşadı.

17'S İ Y Ü KSELD İ 5' İ D Ü Ş T Ü

Endeksin ocak-eylül dönemindeki performansına değerlendirildiğinde bu dönemde yatırımcısına yüzde 12,02 kazanç sağladığı görüldü. Bu dönemde endeksi oluşturan 22 sektörden 17'sinin yükselmesi, 5’inin ise gerilemesi dikkati çekti.

F İ NANSAL K İ RALAMA B İ R İ NC İ OLDU

Bu dönemde finansal kiralama ve faktoring yüzde 430,44, turizm yüzde 52,97, gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 52,9, inşaat yüzde 47,21 ve orman, kağıt ve basım yüzde 42,21 artışla en çok değer kazanan sektörler olarak sıralandı.

En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 21,39 ile spor oldu. Bu sektörü yüzde 10,56 ile sigorta, yüzde 2,71 ile taş toprak, yüzde 2,38 ile gıda ve içecek, yüzde 1,59 ile ticaret endeksleri izledi. Bu dönemde 14 sektörün ise BIST 100 endeksinden daha fazla yükseldiği görüldü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.