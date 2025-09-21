Normal şartlarda enflasyon, faiz kararı ya da küresel risk iştahı gibi veriler borsanın seyrini belirlemesi gerekirken, yatırımcıların gözü Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP kurultayına ilişkin kararındaydı. YSK’nın iptal davasını 24 Ekim’e ertelemesi, siyasi belirsizliği şimdilik rafa kaldırdı ve Borsa İstanbul’a güçlü bir ralli getirdi. BIST 100 endeksi yılın en iyi haftalarından birini geçirerek yüzde 8.89 prim yaptı. Bu tablo, ekonomiden çok siyasetin borsa üzerinde belirleyici olduğunu, yatırımcının da fiyatlamada artık siyasi gelişmeleri pusula olarak görmek zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koydu.

HACİMLER YÜKSELİYOR

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 8.89 yükselerek bir önceki erteleme kararı olan 30 Haziran haftasından (yüzde 9.26) sonra yılın en iyi haftasını geçirdi. Bu iki haftadan bir önceki haftalık bazda en iyi performans 2023 genel seçimlerinin ardından gelen 5 Haziran 2023 (yüzde 10) performansıydı. Hacimler ise kademeli olarak artmaya devam ediyor. BIST 100’de son 6 ayın hacim ortalaması 110 milyar TL, son 3 ayın 119.5 milyar TL, son 1 ayın hacim ortalaması 144.7 milyar TL oldu. Bu hafta gerçekleşen 5 işlem gününde de son 1 aylık hacim ortalamasının üstünde hacim görüldü.

En çok hisse fonları kazandırdı

Borsa İstanbul haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu. Altın ve dövizde sınırlı artış görüldü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0.37 artışla 4.875 liraya çıktı. Dolar yüzde 0.03 artarak 41.3800 lira, Euro yüzde 0.39 yükselerek 48.6980 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2.89, emeklilik fonları yüzde 3.14 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5.50 ile ‘hisse senedi’ fonları oldu.