Aralarında Meta Platforms Inc. kurucusu Mark Zuckerberg, Oracle Corp. CEO’su Safra Catz ve JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon’ın da bulunduğu şirket yöneticileri Donald Trump’ın piyasaları altüst eden gümrük tarifeleri açıklamaları öncesi milyarlarca dolar değerindeki hisselerini sattı.

Washington Service’in insider alım ve satımları takip eden analizine göre Zuckerberg, Chan Zuckerberg Initiative ve ilgili vakfı aracılığıyla ilk çeyrekte 733 milyon dolar değerinde 1,1 milyon Meta hissesi sattı.

Satışların tamamı Meta’nın hisselerinin 600 doların üzerinde işlem gördüğü Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşti.

Sosyal medya şirketinin hisse fiyatı o zamandan bu yana piyasadaki satış dalgası etkisiyle yüzde 32 oranında düştü.

Oracle CEO’su Catz ise 705 milyon dolar değerindeki 3,8 milyon Oracle hissesinin satışını şirket hisseleri yüzde 30 düşmeden önce gerçekleştirdi. Dimon ise 234 milyon dolar değerinde JPMorgan hissesini ilk çeyrekte sattı.