Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Corendon Alanyaspor, bir transferi daha duyurdu.
Akdeniz ekibi, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki oyuncusu Baran Moğultay'ı kiralık olarak takıma kazandırdı.
OPSİYONU VAR
Corendon Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, transferin detaylarına yer verildi. Sol kanatta görev alan Baran Moğultay'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı ifade edildi. Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu.
𝐇𝐨𝐬̧ 𝐠𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐠̆𝐮𝐥𝐭𝐚𝐲!— Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) July 14, 2025
Kulübümüz, Borussia Dortmund takımından, Türkiye Ümit Milli Takımımızda da forma giyen sol kanat oyuncusu Baran Moğultay’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadromuza dahil etti. pic.twitter.com/eV9EJQqAxR