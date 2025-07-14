Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Corendon Alanyaspor, bir transferi daha duyurdu.

Akdeniz ekibi, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki oyuncusu Baran Moğultay'ı kiralık olarak takıma kazandırdı.

OPSİYONU VAR

Corendon Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, transferin detaylarına yer verildi. Sol kanatta görev alan Baran Moğultay'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı ifade edildi. Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu.