İstanbul'un Güngören ilçesinde, saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş ölü bir bebek buldu. Çocukların durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı.

İLAÇ İÇEREK DÜŞÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerine intikal ederek yaptıkları incelemede, 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D.'nin, ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığını ve ölü bebeği sokaktaki boş araziye getirdiğini tespit etti. P.N.D.'nin bebeği taşlarla örtüp, oraya bırakması üzerine polis, kadının kimliğini belirledi. Ayrıca, çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A. da gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, ölü bebek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda, annenin bir hafta kadar önce ilaç içerek bebeğini düşürdüğü belirlendi.

ÇOCUKLAR OYUNCAK BEBEK SANMIŞ

Mahalle sakini Ali Kalkan, çocukların ilk başta buldukları bebeği oyuncak zannettiklerini söyledi. Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynarken buraya geliyorlar. Bir çocuk aşağı iniyor, bakıyor ve çocuğu buluyor. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar" dedi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.