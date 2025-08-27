ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan Jason Fauntleroy, ev inşa etmek için küçük bir arsa satın almak isterken büyük bir sürprizle karşılaştı. Butler County Şerif Ofisi’nin düzenlediği müzayedeye katılan Fauntleroy, 5 bin dolar (205 bin 217 Türk Lirası) ödeyerek bir arsa satın aldı. Ancak kısa süre sonra, yalnızca arsa değil, aynı zamanda üzerinde beş evin bulunduğu Bloomfield Court adlı özel bir sokağı da satın aldığını fark etti.

YOLUN BAKIM VE ONARIMINDAN SORUMLU TUTULDU

Trenton Şehir Yöneticisi Marcos Nichols, söz konusu yolun bir ev sahibi derneği tarafından oluşturulduğunu ve bakım sorumluluğunun da dernek tarafından yürütüldüğünü söyledi. Fauntleroy evlerin sahibi olmasa da, satın aldığı mülk nedeniyle yolun bakım ve onarımından sorumlu hale geldi.

ŞEHİR KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLATTI

Aradan 3 yıl geçtikten sonra Trenton Belediyesi, kamulaştırma yoluyla yolun tekrar kamuya kazandırılması için süreç başlattı. Ancak Fauntleroy, kendisine yapılan teklifin adil olmadığını savunuyor. Değerlemenin yalnızca arsa üzerinden yapıldığını, tüm sokağı kapsamadığını belirterek, “Beni engellediler, aramalarıma yanıt vermediler. Şehirle iletişim kurmak adeta bir kâbus” dedi.