Çevre ve sağlık uzmanları, evlerde "ihtiyaç duyulabilir" düşüncesiyle biriktirilen boş cam kavanozların, hijyen ve iç mekan hava kalitesi açısından risk oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

NEM VE BAKTERİ OLUŞTURUYOR

Yapılan incelemelere göre, cam her ne kadar sağlıklı bir materyal olsa da uzun süre boş ve kapalı alanlarda bekletilen kavanozlar evin nem dengesini etkileyebiliyor. Özellikle kış aylarında ve rutubetli bölgelerde saklanan cam kapların iç yüzeyinde gözle görülmeyen bir nem tabakası biriktiği tespit edildi.

Bu nemli ortamın zamanla; mikroorganizma ve küf oluşumuna, yaşam alanlarında istenmeyen kokuların yayılmasına, iç mekan hava kalitesinin düşmesine neden olduğu belirtildi.

ZEHİRLENME TEHLİKESİ

Uzmanlar, cam kavanozların kullanım amacına dair kritik bir risk faktörüne dikkat çekiyor. Daha önce içerisinde temizlik malzemesi, sanayi tipi yağlar veya çeşitli kimyasallar muhafaza edilen kavanozların, temizlense dahi gıda saklama amacıyla kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Kimyasal maddelerin cam yüzeylerde kalıntı bırakma ihtimali, bu kaplara daha sonra konulan gıdaların kontamine olmasına ve dolayısıyla zehirlenme vakalarına yol açabiliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI TAHLİYE ÇAĞRISI

Ev içi hijyeni ve depolama alanlarının düzenini korumak adına uzmanlar, kullanılmayan fazla kavanozların evden uzaklaştırılmasını öneriyor. Ancak bu sürecin çevre bilinciyle yürütülmesi gerektiği ifade edilirken, atılacak camların doğrudan çöpe değil, geri dönüşüm ünitelerine bırakılması gerektiği hatırlatıldı.

AMABALAJ VE BOŞ KUTULARI DA EVDE TUTMAYIN UYARISI

Uzmanlar, cam kavanozların yanı sıra özellikle karton ve plastik boş kutuların evlerde kontrolsüzce biriktirilmesinin de benzer, hatta daha agresif riskler taşıdığını belirtti.

Haşere ve zararlı daveti:

Karton kutuların yapısında kullanılan organik yapıştırıcılar ve selüloz, hamam böceği ve gümüşçün gibi haşereler için hem besin kaynağı hem de ideal bir üreme alanı oluşturur. İstiflenmiş boş kutular, bu canlıların ev içerisinde yayılmasına zemin hazırlar.

Toz ve alerjen birikimi:

Karton ve açık ağızlı plastik kutular, statik elektrik ve yüzey yapıları nedeniyle havadaki tozu hızla hapseder. Bu durum, özellikle astım ve alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlığı olan bireyler için ev içi hava kalitesini ciddi oranda düşürür.

Yangın güvenliği:

Uzmanlar, evlerin depo alanlarında veya balkonlarında biriktirilen kağıt ve karton bazlı boş kutuların, olası bir kıvılcımda yangın yükünü artırarak alevlerin hızla yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Plastik salınımı:

Güneş ışığına veya ısıya maruz kalan plastik kutuların zamanla yapısal bozulmaya uğrayarak mikroplastik tozları veya kimyasal gaz salınımı yapabileceği, bu nedenle depolama alanlarının havalandırılmasının kritik olduğu vurgulandı.