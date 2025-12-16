İngiltere’de uygulanan “Rent a Room” (Oda Kiralama) programı, bu modelin en bilinen örneklerinden biri. Program kapsamında evini paylaşan kişiler, belirli bir limite kadar elde ettikleri kira geliri için vergi ödemiyor. Benzer şekilde Türkiye’de de oda kiralama yaygın olmakla birlikte, uygulama ve vergilendirme kuralları farklılık gösteriyor.

İNGİLTERE'DE NASIL İŞLİYOR?

İngiltere'de Rent a Room programı sayesinde, ana konutunun bir odasını kiraya veren kişiler yılda 7.500 sterline kadar elde ettikleri gelir için vergi ödemiyor. Eğer mülk iki kişi tarafından paylaşılıyorsa, bu muafiyet kişi başı 3.750 sterlin olarak uygulanıyor.

Program yalnızca ikamet edilen ana konut için geçerli. Ayrı bir daire, müştemilat ya da bağımsız konut bu kapsama girmiyor. Kiralanan odanın mobilyalı olması şartı aranıyor. Aynı evde yaşanarak işletilen pansiyon veya konuk evi tipi kiralamalar da bu sisteme dahil edilebiliyor.

Kira geliri belirlenen sınırın altında kalıyorsa herhangi bir bildirim yapılması gerekmiyor. Limit aşılırsa, gelir beyan edilerek yalnızca aşan kısım üzerinden vergi ödeniyor.

TÜRKİYE'DE ODA KİRALAMA

Türkiye’de oda kiralama için özel bir “vergi muafiyet programı” bulunmuyor. Ancak evin bir odasının kiraya verilmesi hukuken mümkün ve uygulamada yaygın. Elde edilen gelir, kira geliri olarak değerlendiriliyor ve belirli istisna tutarlarının üzerinde kalması halinde gelir vergisine tabi oluyor.