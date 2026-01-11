Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın görevi bırakmasıyla 1 trilyon dolarlık yatırım devinin dümenine geçen Greg Abel, klasik Wall Street hikayelerinden oldukça farklı bir geçmişe sahip. Kariyeri, çocukluk yıllarında boş şişe toplayarak başladı; bugün ise yüz binlerce çalışanı olan küresel bir holdingi yönetiyor.

BUFFETT EMEKLİ OLURKEN ONU GÖSTERMİŞTİ

Buffett, yaklaşık bir yıl önce emeklilik kararını duyururken halef olarak 63 yaşındaki Greg Abel'i işaret etmişti. Buffett'tan 32 yaş küçük olan Abel, teknoloji dünyasının popüler figürlerinden biri olmasa da Berkshire Hathaway'in son 25 yılına damga vuran isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ÇOCUK YAŞTA PARA KAZANMAYI ÖĞRENDİ

Greg Abel'in girişimcilik hikayesi çocukluğuna uzanıyor. Genç yaşlarda boş soda şişelerini tek tek toplayıp temizleyerek geri dönüşüme veren Abel, şişe başına birkaç sent kazanıyordu. Daha fazla gelir elde edebilmek için eve dönüş güzergahını bile planlayan Abel, hafta sonları yaklaşık 1 dolar kazanıyordu.

Bununla yetinmeyen Abel, Kanada'nın Edmonton kentinde bisikletiyle reklam broşürleri dağıtarak ek gelir sağladı. Bu dönem, onun disiplinli çalışma anlayışının ve verimlilik odaklı düşünce yapısının temellerini oluşturdu.

90'LARDA ŞİRKET İÇİNDE HIZLA YÜKSELDİ

1984'te Alberta Üniversitesi'nden mezun olan Abel, kariyerine PwC'de başladı. Kısa sürede San Francisco'ya taşındı ve burada enerji şirketi CalEnergy ile çalışmaya başladı. Denetçilikten yöneticiliğe geçen Abel, 1990'lı yıllarda şirket içinde hızla yükseldi.

1999 yılı ise kariyerindeki kırılma noktası oldu. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i enerji sektörüne girmek isteyince CalEnergy'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Şirket daha sonra Berkshire Hathaway Energy adını aldı. Abel, bu dönüşüm sürecinin mimarlarından biri oldu.

BUFFETT'TAN ABEL'A AÇIK DESTEK

2008-2018 yılları arasında Berkshire Hathaway Energy'nin CEO'luğunu üstlenen Abel, ardından holdingin sigorta dışı tüm operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu pozisyon, onu Buffett'ın en güvendiği isim haline getirdi.

Warren Buffett, hissedarlara yazdığı mektuplarda Greg Abel için defalarca açık destek verdi. 2024 başında kaleme aldığı bir yazıda, Abel’in "her yönüyle Berkshire Hathaway CEO'luğuna hazır olduğunu" vurguladı. Buffett, "Greg'in benden daha başarısız olacağını söyleseydim kendimi kandırmış olurdum" ifadelerini kullanmıştı.

MİLYARDERLER KULÜBÜNDE AMA TEMKİNLİ

Bloomberg verilerine göre Greg Abel'in net serveti yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde ancak bu servetin yalnızca küçük bir bölümü Berkshire Hathaway hisselerinden oluşuyor. Servetinin büyük kısmı, Berkshire Hathaway Energy'deki hisselerinin 2022'de geri satın alınmasıyla elde edildi.

CEO'luk koltuğuna yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık bir maaş paketiyle oturan Abel, selefi Buffett kadar ikonik bir figür olarak görülmüyor ancak yönetim kuruluna göre o, şirketin kültürünü ve uzun vadeli yatırım anlayışını en iyi bilen isimlerden biri.