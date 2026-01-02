Ceza infaz sisteminde uzun süredir gündemde olan hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır ve kalıcı hale getirilmesine yönelik düzenlemeler için harekete geçildi.

AKP, MHP ve Adalet Bakanlığı bürokrasisi yeni bir infaz sistemine duyulan ihtiyacı sık sık dile getiriyordu.

İnfazda eşitliğin sağlanmasını amaçlayan çalışmaların bu yıl içinde Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

Türkiye gazetesinden yer alan habere göre, AKP’nin hukukçu kurmayları, düzenlemenin üç aşamada ele alınacağını, ilk adımda ise farklı suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.

AĞIR SUÇA TAHLİYE YOK

AKP kaynakları, adli suçlarda hükümlülerin cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıvermeden yararlanabildiğini, terör suçlarında bu oranın dörtte üçe, bazı suçlarda ise üçte ikiye çıktığını belirtti.

Yapılacak düzenlemeyle infaz sürelerinin eşitlenmesi hedefleniyor.

Ancak kadın, çocuk, anne-baba, kardeş cinayetleri ile taciz ve tecavüz gibi toplum vicdanını yaralayan suçlarda daha yüksek infaz süreleri öngörülüyor.

Aynı suçu işleyip benzer cezalar alan hükümlülerin farklı tarihler nedeniyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının ceza adaletini zedelediği vurgulanıyor.

YARISINI YATAN ÇIKACAK

Bu nedenle AKP’de hâkim görüş, infazın yarı oranında uygulanması yönünde şekillendi.

Formül yasalaşırsa, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilecek.

Hâlihazırda cezasının yüzde 50’sini tamamlayanlar için de tahliye yolu açılacak.

ANA FORMÜL “İYİ HÂL” OLACAK

İnfazın yarı oranında uygulanmasında Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının iyi hâl değerlendirmeleri belirleyici olacak.

DEM Parti’nin, bu kurulların objektif olmadığı yönündeki eleştirileri daha önce hükûmete iletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde de bu kurullar öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Bu nedenle düzenlemenin ikinci aşamasında gözlem kurullarının işleyişine yönelik değişiklikler planlanıyor.

UZMANLAR İKNA OLMALI

Bu kapsamda suç türüne özgü denetim mekanizması kurulacak.

Gözlem kurullarındaki psikolog, pedagog ve psikiyatrların rolü artırılacak.

Hükümlünün pişmanlığı, yeniden suç işleme riski ve topluma uyumu daha sağlıklı değerlendirilecek. Uyum sağlayabileceği kanaatine varılanlar şartlı salıvermeden yararlanacak.

CEZAEVİ SONRASI TAKİP

Üçüncü aşamada, şartlı salıverilenlerin cezaevi sonrası takibi yapılacak.

Bu kişilere ve ailelerine psikolojik destek sağlanacak, iş bulmaları ve mesleki eğitim almaları için destek verilecek. Topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik adımlar hayata geçirilecek.