Bir Aile Mahkemesinin; boşanan kadınların yeniden evlenebilmek için 300 gün bekleme şartının kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) açtığı davada karar verildi.



Bugün karar için toplanan Yüksek Mahkeme, söz konusu yasağın doğabilecek bir çocuğun soybağının tespiti nedeniyle elzem olduğuna dikkat çekerek, yapılan itirazı reddetti.



BOŞANAN KADINLAR 300 GÜN BEKLEMEYE DEVAM EDECEK



Mevcut düzenlemeye göre erkeklerin boşandıktan sonra yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken herhangi bir süre bulunmamakta. Buna karşın kadınların 'hamilelik' ihtimaline karşın farklı bir tarafla yapacağı evlilik için 300 gün bekleme zorunluluğu değişikliğe uğramadan sürdürülecek.